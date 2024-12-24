Легендарный Эвандер Холифилд обратился к Усику после реванша украинца с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе американец Эвандер Холифилд прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик, ты сделал это снова! Ты покорил первый тяжёлый вес, супертяжёлый вес и во второй раз победил большого парня. Отличная работа, мужик», – сказал Холифилд на своём YouTube-канале.

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO, нанеся Фьюри второе поражение подряд.