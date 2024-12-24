Дэн Хукер: Топурия держится в заголовках, говоря о лёгком весе, он сразится с Волкановски

Австралийский легковес UFC Дэн Хукер не считает, что действующий чемпион в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузин Илия Топурия поднимется в весе уже в следующем бою.

«Классика. Очевидно, он отрабатывает схему Макгрегора и удерживается в заголовках. Вот что я вижу. Парень не так уж и часто дерётся. Думаю, он сразится с Волкановски в следующем году. В марте или апреле», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.