Стала известна дата следующего боя Никиты Крылова в UFC

Боец UFC Никита Крылов (29-9), выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), проведёт свой следующий поединок на турнире организации 13 апреля, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на менеджера спортсмена.

Ожидается, что соперником Крылова станет боец из топ-15 рейтинга.

Никите Крылову 32 года. Спортсмен выступает в UFC с 2013 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и семь поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 221 в марте, Крылов победил удушающим приёмом в первом раунде американца Райана Спэнна.

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