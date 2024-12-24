Стала известна дата следующего боя Никиты Крылова в UFC

Боец UFC Никита Крылов (29-9), выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), проведёт свой следующий поединок на турнире организации 13 апреля, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на менеджера спортсмена.
Ожидается, что соперником Крылова станет боец из топ-15 рейтинга.
Никите Крылову 32 года. Спортсмен выступает в UFC с 2013 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и семь поражений.
В своём последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 221 в марте, Крылов победил удушающим приёмом в первом раунде американца Райана Спэнна.
Никита Крылов в проигранном бою едва не задушил Гловера Тейшейру: