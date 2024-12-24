Кудряшов ответил, с кем может подраться Фьюри после двух поражений от Усика

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о перспективах супертяжеловеса соотечественника Тайсона Фьюри после двух поражений от украинца Александра Усика.

«Я бы посмотрел бой Фьюри с Джошуа. Мне и до поединка с Усиком хотелось это увидеть, а английским болельщикам — тем более. Полный «Уэмбли» бы гарантированно собрался. Это неплохой бой. Я бы хотел посмотреть его даже больше, чем Дюбуа — Усик», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO, нанеся Фьюри второе поражение подряд.