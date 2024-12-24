Джервонта Дэвис намекнул на отмену боя с Ламонтом Роучем

Чемпион мира по версии WBA в лёгкой весовой категории Джервонта Дэвис намекнул на то, что его поединок 1 марта в Нью-Йорке (США) против действующего обладателя титула WBA во втором полулёгком весе Ламонта Роуча может быть отменён.

«Поединок, нахрен, отменён», — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что никакого официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Свой предыдущий поединок Дэвис проводил в июне 2024 года, и тогда победу нокаутом в восьмом раунде одержал Фрэнк Мартин. Всего на счету Джервонты 30 проведённых боёв, и во всех он одержал победы (28 досрочно).