Тренер Бетербиева назвал обязательное условие для боя с Усиком

Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, высказался о потенциальном поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком.

«Если Усик будет весить столько, сколько он весит, то Артуру, конечно, тяжело будет. Слишком большая разница. А вот если хотя бы в 91 кг… Бой топовый был бы, сами знаете, два очень хороших бойца», — сказал Талибов сайту Odds.ru.

Ранее Бетербиев опубликовал фото с боксёрского вечера в Саудовской Аравии, который возглавил титульный реванш в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Артур Бетербиев посетил реванш Усик — Фьюри: