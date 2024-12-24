Малик Скотт оставил прогноз на возможный бой Тайсона Фьюри с Джошуа

Бывший спарринг-партнёр чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика Малик Скотт, который также является тренером экс-чемпионом мира Деонтея Уайлдера, сделал свой прогноз на возможный поединок между двумя бывшими чемпионами мира: Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Лично мне бы очень был интересен такой бой. Они могли бы устроить огромное шоу где-то на «Уэмбли». Если судить по их последним выступлениям, то фаворитом этого противостояния я бы конечно назвал Фьюри. Но Тайсон уже далеко не тот, что был даже три года назад, и если Джошуа будет хорошо готов, то он тоже имеет отличные шансы в этом бою», — сказал Скотт на YouTube-канале The Stompiong Ground.