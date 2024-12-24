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Майкл Биспинг посоветовал Тайсону Фьюри закончить боксёрскую карьеру

Майкл Биспинг посоветовал Тайсону Фьюри закончить боксёрскую карьеру
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Известный ветеран ММА, а также аналитик Майкл Биспинг считает, что экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри следует завершить боксёрскую карьеру после поражения в реванше с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком.

Фьюри потерпел два подряд поражения, и теперь он завершит карьеру? Лично я бы ему посоветовал сделать именно так, потому что ему уже нечего доказывать в боксе. Он может гордиться своими достижениями в боксе, он заработал огромные деньги. Он владел практически всеми титулами, и является одним из самых лучших британских супертяжеловесов в истории», — приводит слова Биспинга MiddleEasy.

Напомним, что 21 декабря в Саудовской Аравии, Фьюри потерпел поражение от Усика единогласным решением судей в реванше.

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