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Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев проведут бой 8 февраля в Краснодаре

Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев проведут бой 8 февраля в Краснодаре
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Финальный поединок в рамках Гран-при средневесов лиги АСА между действующим чемпионом организации в этом дивизионе Магомедраселом Гасановым и претендентом в лице Шамиля Абдулаева состоится 8 февраля в Краснодаре в со-главном событии турнира АСА 183. Об этом сообщает пресс-служба лиги АСА.

Напомним, что Гасанов свой последний бой проводил в феврале 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Ибрагимом Магомедовым.

Что касается Абдулаева, то он также в феврале 2024 года одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над другим российским бойцом Абдул-Рахманом Джанаевым.

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