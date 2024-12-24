Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев проведут бой 8 февраля в Краснодаре

Финальный поединок в рамках Гран-при средневесов лиги АСА между действующим чемпионом организации в этом дивизионе Магомедраселом Гасановым и претендентом в лице Шамиля Абдулаева состоится 8 февраля в Краснодаре в со-главном событии турнира АСА 183. Об этом сообщает пресс-служба лиги АСА.

Напомним, что Гасанов свой последний бой проводил в феврале 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Ибрагимом Магомедовым.

Что касается Абдулаева, то он также в феврале 2024 года одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над другим российским бойцом Абдул-Рахманом Джанаевым.