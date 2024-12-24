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Источник: 46-летний Мэнни Пакьяо вызвал на бой Марио Барриоса

Источник: 46-летний Мэнни Пакьяо вызвал на бой Марио Барриоса
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Легендарный 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо бросил вызов в сторону обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Об этом сообщает портал BoxingNews24.

Напомним, последний официальный бой Пакьяо состоялся в августе 2021 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.

Что касается Барриоса, то он в ноябре 2024 года провёл бой вничью с Абелем Рамосом и первую защиту своего титула.

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