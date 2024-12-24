Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликована десятка лучших супертяжеловесов 21 века

Опубликована десятка лучших супертяжеловесов 21 века
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик после второй победы над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри возглавил топ-10 рейтинга лучших супертяжеловесов 21 века, составленный порталом BoxingScene.

1. Александр Усик (действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO)

2. Владимир Кличко (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

3. Виталий Кличко («вечный» чемпион мира по версии WBC)

4. Леннокс Льюис (бывший абсолютный чемпион мира)

5. Тайсон Фьюри (бывший линейный чемпион мира)

6. Энтони Джошуа (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

7. Деонтей Уайлдер (экс-чемпион мира по версии WBC)

8. Джозеф Паркер (экс-чемпион мира по версии WBO)

9. Энди Руис (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

10. Крис Бёрд (экс-чемпион мира по версии IBF)

Материалы по теме
Из-за Усика можно было упустить другого Александра. Как выглядел вернувшийся Емельяненко
Из-за Усика можно было упустить другого Александра. Как выглядел вернувшийся Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android