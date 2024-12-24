Опубликована десятка лучших супертяжеловесов 21 века

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик после второй победы над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри возглавил топ-10 рейтинга лучших супертяжеловесов 21 века, составленный порталом BoxingScene.
1. Александр Усик (действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO)
2. Владимир Кличко (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)
3. Виталий Кличко («вечный» чемпион мира по версии WBC)
4. Леннокс Льюис (бывший абсолютный чемпион мира)
5. Тайсон Фьюри (бывший линейный чемпион мира)
6. Энтони Джошуа (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)
7. Деонтей Уайлдер (экс-чемпион мира по версии WBC)
8. Джозеф Паркер (экс-чемпион мира по версии WBO)
9. Энди Руис (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)
10. Крис Бёрд (экс-чемпион мира по версии IBF)