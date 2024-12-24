Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов в институте UFC PI, куда не пустили Мераба Двалишвили

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов в институте UFC PI, куда не пустили Мераба Двалишвили
Комментарии

Российский боец наилегчайшего дивизиона ММА Рашид Вагабов опубликовал на своей странице фото, на котором чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и претендент на титул UFC в легчайшем дивизионе Умар Нурмагомедов запечатлелись в современном зале UFC PI (Performance Institutes), куда охрана не пустила во время тренировки действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили.

Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев в UFC PI

Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев в UFC PI

Фото: Страница Рашида Вагабова в социальных сетях

Напомним, что Нурмагомедов готовится провести свой следующий бой 18 января в Лос-Анджелесе (США), где он оспорит титул UFC в легчайшем весе с Мерабом Двалишвили.

Что касается Махачева, то он очередной бой проведёт в рамках того же турнира UFC 311, который возглавит реваншем против Армана Царукяна.

Материалы по теме
Видео: Умар Нурмагомедов и Генри Сехудо провели совместный спарринг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android