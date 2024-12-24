Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов в институте UFC PI, куда не пустили Мераба Двалишвили

Российский боец наилегчайшего дивизиона ММА Рашид Вагабов опубликовал на своей странице фото, на котором чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и претендент на титул UFC в легчайшем дивизионе Умар Нурмагомедов запечатлелись в современном зале UFC PI (Performance Institutes), куда охрана не пустила во время тренировки действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили.

Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев в UFC PI Фото: Страница Рашида Вагабова в социальных сетях

Напомним, что Нурмагомедов готовится провести свой следующий бой 18 января в Лос-Анджелесе (США), где он оспорит титул UFC в легчайшем весе с Мерабом Двалишвили.

Что касается Махачева, то он очередной бой проведёт в рамках того же турнира UFC 311, который возглавит реваншем против Армана Царукяна.