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Дэвид Бенавидес рассказал свой план на бой с Дэвидом Моррелем

Дэвид Бенавидес рассказал свой план на бой с Дэвидом Моррелем
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Действующий обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе мексиканец с американским гражданством Дэвид Бенавидес (29-0, 24 КО) рассказал о своём плане на предстоящий бой против обладателя обычного титула WBA кубинца Дэвида Морреля (11-0, 9 КО). Этот поединок состоится 1 февраля в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю, что способен потрясти его и одержать яркую победу, нанеся ему большой урон. Но я не намерен гнаться за нокаутом. Если он придёт, то придёт, если же нет, значит, нет. Самое главное для меня — не отпускать соперника из-под тотального прессинга ни на секунду», — сказал Бенавидес на YouTube-канале известного инсайдера Шона Зиттела.

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