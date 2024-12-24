Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джей Опетайя высоко оценил перспективы Мозеса Итаумы

Джей Опетайя высоко оценил перспективы Мозеса Итаумы
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя считает, что 19-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума имеет огромные перспективы и наверняка станет следующим многолетним лидером «королевского» дивизиона.

«Он отличный боец. Он был в лагере Тайсона, когда я спарринговал с Фьюри, он был одним из левшей. Парень хорош, он ещё молод. Будет здорово увидеть его прогресс и то, как он достигнет этой вершины, и я уверен, что он это сделает. Послушайте, ему всего 19 лет, сейчас — весь мир у его ног», — приводит слова Опетайи Boxing Scene.

Напомним, Итаума свой последний бой проводил в соглавном событии боксёрского карда 21 декабря в Саудовской Аравии, он возглавил реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Итаума одержал яркую победу техническим нокаутом уже в первом раунде боя над Демси Маккином.

Материалы по теме
Мозес Итаума быстро нокаутировал Демси Маккина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android