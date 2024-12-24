Джей Опетайя высоко оценил перспективы Мозеса Итаумы

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя считает, что 19-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума имеет огромные перспективы и наверняка станет следующим многолетним лидером «королевского» дивизиона.

«Он отличный боец. Он был в лагере Тайсона, когда я спарринговал с Фьюри, он был одним из левшей. Парень хорош, он ещё молод. Будет здорово увидеть его прогресс и то, как он достигнет этой вершины, и я уверен, что он это сделает. Послушайте, ему всего 19 лет, сейчас — весь мир у его ног», — приводит слова Опетайи Boxing Scene.

Напомним, Итаума свой последний бой проводил в соглавном событии боксёрского карда 21 декабря в Саудовской Аравии, он возглавил реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Итаума одержал яркую победу техническим нокаутом уже в первом раунде боя над Демси Маккином.