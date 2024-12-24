Бывший чемпион мира посоветовал Джервонте Дэвису провести бой с Ламонтом Роучем

Бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Джарретт Хёрд посоветовал своему соотечественнику, действующему чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе Джервонте Дэвису, всё же провести бой против чемпиона WBA во втором полулёгком весе Ламонта Роуча, несмотря на то что появились слухи, что этот бой может не состояться.

«Не болею за Роуча или Дэвиса в этом бою, хотя знаю обоих парней очень давно. Но я бы всё же посоветовал Дэвису провести с ним бой, и пусть там победит сильнейший.

Стараюсь быть нейтральным в этом возможном противостоянии. Я не любитель ставок, но если бы поставил свои деньги, то пришлось бы на «Танка», потому что он лучший парень в этом виде спорта. Понимаете? У них есть история между собой, которая тянется ещё с любителей, и пусть Ламонт на меня не обижается, но я отдаю предпочтение Джервонте. Это действительно крутой бой, который может состояться, и он обязан пройти в 2025 году», — приводит слова Херда BoxingScene.

Напомним, ранее появились слухи, что этот бой, запланированный на 1 марта, может быть отменён. Об этом в социальных сетях заявил сам Дэвис.