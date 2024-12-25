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Александр Волкановски рассказал, как надо драться с Алексом Перейрой

Александр Волкановски рассказал, как надо драться с Алексом Перейрой
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал, как бы он действовал в гипотетическом поединке против действующего обладателя пояса UFC в полутяжёлой весовой категории Алекса Перейры.

«Деньги решают. Я бы не стал стоять перед этим парнем, давайте будем реалистами: в бою с ним нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Потому что если ты этого не сделаешь, то тебе точно будет больно после первого же пропущенного удара», — приводит слова Волкановски Вloodyelbow.

Напомним, Перейра свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри.

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