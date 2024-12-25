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Джейк Пол неоднозначно отреагировал на слух о возможном бое с Макгрегором

Джейк Пол неоднозначно отреагировал на слух о возможном бое с Макгрегором
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Известный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол отреагировал на слух о возможном поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Напомним, в начале декабря 2024 года Конор публично объявил, что в первом квартале 2025 года проведёт бой против брата Джейка, Логана Пола. Но позднее появились новости, что соперником ирландца всё же может стать Джейк, и предварительно этот поединок запланирован на лето 2025 года.

Накануне сам Джейк неоднозначно отреагировал на этот слух:

«Тссс», — написал Джейк на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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