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Тренер Махачева ответил, способен ли россиянин подняться в средний вес UFC

Тренер Махачева ответил, способен ли россиянин подняться в средний вес UFC
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, высказался о потенциальном переходе своего бойца в средний дивизион (до 84 кг).

«Способен ли Ислам подняться в средний вес? Я на 100% уверен, что Ислам способен на это, если захочет. Но всё сводится к тому, что он хочет, а не к его возможностям. Что же касается возможностей… Я видел его в зале и знаю, насколько он хорош», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном.

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