Промоутер Фьюри оценил вероятность боя с Энтони Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном поединке своего бойца с соотечественником Энтони Джошуа.

«Лично я хочу этого, но всё зависит от Тайсона. Если он не захочет, что делать? Этим парням больше нечего доказывать. У обоих были выдающиеся карьеры. Они блестяще представляли Великобританию, и теперь у них куча денет в банке. Они финансово обеспечены. Им больше не нужно драться», — сказал Уоррен в интервью SecondsOut.

Ранее Александр Усик сказал, кто победит в бою Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Материалы по теме Александр Усик сказал, кто победит в бою Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри отдал дань уважения Александру Усику