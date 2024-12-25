Теофимо Лопес сразится с экс-чемпионом, одержавшим все победы нокаутом — ESPN

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (21-1, 13 KO), удерживающий титул WBO в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг), завершает переговоры о поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (21-2, 21 KO).

Ожидается, что встреча бойцов состоится 16 марта в США.

Сабриэлю Матиасу 32 года. Пуэрториканец дебютировал как профессионал в 2015 году и в феврале 2023-го завоевал вакантный титул IBF в первом полусреднем весе, но уступил его во второй защите. Для 27-летнего Лопеса предстоящий поединок станет третьей защитой титула.

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