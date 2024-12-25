«На такое способны очень немногие». Волкановски вспомнил о первом бое с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о первом поединке с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 284 в феврале 2023 года и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Я всегда говорил, что будет тяжело действительно победить меня. Бой с Исламом получится очень близким, первый. Очень немногие, если они вообще есть, способны дойти со мной до [судейского] решения и победить меня», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Материалы по теме «Это было безумно». Ислам Махачев назвал тяжелейший бой в карьере

Ислам Махачев отправил подарок дочери Алекса Волкановски