Промоутер Фьюри ответил на обвинение британца в жульничестве с шортами в реванше с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, ответил на критику его боксёра, обвиняемого в жульничестве в минувшем реванше с украинцем Александром Усиком.

Фьюри раскритиковали за то, что он слишком высоко натянул свои шорты, чтобы уменьшить допустимую для ударов площадь.

«Слышал, один из «журналистов» заявил, что шорты Фьюри якобы закрывали его соски. Это полнейшая чушь! Перед боем в раздевалку зашёл рефери. И если бы Тайсон нарушил правила, он бы отреагировал. Я даже не говорю о том, что команда Усика также не отреагировала на это», — сказал Уоррен в интервью BoxNation.