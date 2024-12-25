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Глава RCC Клименко объяснил, почему Шара Буллет — прорыв года

Глава RCC Клименко объяснил, почему Шара Буллет — прорыв года
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Глава бойцовского промоушена RCC Николай Клименко назвал российского бойца, который, по его мнению, должен победить в номинации «Прорыв года».

«Шара в этом году выдал три классных боя, зашёл в рейтинг, оформил нокаут, который все обсуждали. Он сбалансированно набрал ход: в спорте, в медиа. Один из лучших российских бойцов, который показал достойный результат в UFC», — сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Боец выступает в UFC с 2023 года, всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.

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