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Биспинг: нужно признаться, Фьюри побил лучший боксёр поколения

Биспинг: нужно признаться, Фьюри побил лучший боксёр поколения
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Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг прокомментировал поражение соотечественника Тайсона Фьюри в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Усик был лучше, без сомнений. Он больше попадал и меньше пропускал. У Фьюри также были успешные моменты. Он попадал апперкотами по корпусу, но промахивался по голове. Казалось, что некоторые из этих ударов могли бы поставить точку, но каждый раз не хватало миллиметра.

Не сказать, что Фьюри плохо выступил. Он был в отличной форме и держал удар. Просто нужно признаться, что его честно побил лучший боксёр поколения», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

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