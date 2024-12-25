Боец ММА Ахьядов не признал вину по делу о теракте в Москве
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Российский боец ММА Ламберд Ахьядов отказался признать вину по делу о теракте в Москве, сообщает ТАСС. 2-й Западный окружной военный суд продлил его арест ещё на полгода.
Напомним, 31 декабря 2022 года на инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на Москворецкой набережной в районе парка «Зарядье» было совершено нападение. Мужчине было нанесено 16 ножевых ранений, от которых он скончался на месте.
1 января Ахьядов был задержан. Позднее следствие переквалифицировало убийство как теракт. По версии обвинения, преступник планировал завладеть табельным оружием с целью устроить стрельбу, но перепутал сотрудника МАДИ с полицейским, из-за чего не смог реализовать план.
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