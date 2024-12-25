Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец ММА Ахьядов не признал вину по делу о теракте в Москве

Боец ММА Ахьядов не признал вину по делу о теракте в Москве
Комментарии

Российский боец ММА Ламберд Ахьядов отказался признать вину по делу о теракте в Москве, сообщает ТАСС. 2-й Западный окружной военный суд продлил его арест ещё на полгода.

Напомним, 31 декабря 2022 года на инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на Москворецкой набережной в районе парка «Зарядье» было совершено нападение. Мужчине было нанесено 16 ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

1 января Ахьядов был задержан. Позднее следствие переквалифицировало убийство как теракт. По версии обвинения, преступник планировал завладеть табельным оружием с целью устроить стрельбу, но перепутал сотрудника МАДИ с полицейским, из-за чего не смог реализовать план.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android