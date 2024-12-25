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Пимблетт объяснил, почему его не впечатлила победа Махачева над Порье

Пимблетт объяснил, почему его не впечатлила победа Махачева над Порье
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Звёздный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт высказался о победе действующего чемпиона дивизиона россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье.

Напомним, поединок бойцов состоялся на UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде.

«Конечно, приём Ислама был хорош, но это обычное удушение Д’Арсе. Я перешёл от гильотины к треугольнику, а затем на рычаг локтя, и сделал это со стойки. Я считаю, что приём Хамзата был лучше. Задушить Роберта Уиттакера — круче. Никто не делал такого с Робертом Уиттакером, понимаете, о чём я?» — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

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