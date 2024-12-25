Малыхин: моя цель проста — вернуть себе титул в 2025-м, и я это сделаю

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин заявил о готовности провести реванш с сенегальцем Омаром Кейном в 2025 году.

Напомним, поединок бойцов состоялся на ONE 169 в ноябре, Малыхин проиграл раздельным судейским решением.

«Моя цель проста – вернуть себе титул. И я уверен в том, что сделаю это. В 2025 году я хотел бы сосредоточиться на тяжёлом весе. Очевидно, Кейн – на вершине списка. Я считаю, что реванш неизбежен, первый бой получился очень близким. Нам нужен второй, чтобы всё уладить», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE FC.

Малыхин поблагодарил фанатов за поддержку после поражения