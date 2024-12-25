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«Безумный танк среди людей». Джо Роган высказался о карьере Даниэля Кормье

«Безумный танк среди людей». Джо Роган высказался о карьере Даниэля Кормье
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о карьере своего товарища и экс-чемпиона организации в двух весовых категориях, а ныне члена Зала славы, американца Даниэля Кормье.

«Это безумный танк среди людей. Его борьба была сумасшедшей, как и его воля. Он доминировал в двух дивизионах. Он был убийцей. И это милейший парень, которого вы можете встретить. Если бы вы оказались рядом с ним, то никогда бы не подумали, что он может поднять любого в помещении и приземлить на голову», — сказал Роган в своём подкасте.

Даниэлю Кормье 45 лет. Американец становился победителем Strikeforce в тяжёлом весе, а такжн чемпионом UFC полутяжёлом и тяжёлом дивизионах.

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