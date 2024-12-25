Чисора пригласил Усика на ужин в Лондоне после победы украинца в реванше с Фьюри

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, поздравил украинца с победой в реванше с Тайсоном Фьюри.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Чисора – в видеозвонке: «Как ты, мой брат?»

Усик: «У меня всё хорошо, всё хорошо».

Чисора: «Поздравляю, поздравляю. Отличная работа, бро».

Усик: «Спасибо, мой друг».

Чисора: «Когда ты будешь в Лондоне, я хочу пригласить тебя на ужин. Пожалуйста, дай мне знать».

Усик: «Окей».