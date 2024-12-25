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Женская сборная России по боксу победила Узбекистан и Беларусь в матчевой встрече

Женская сборная России по боксу победила Узбекистан и Беларусь в матчевой встрече
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В Серпухове (Московская область) завершилась матчевая встреча между женскими сборными России и Узбекистана. Победу со счётом 8:2 одержали россиянки.

Результаты боёв:

до 48 кг
Юлия Чумгалакова (Россия) – Робияхон Бахтиерова (Узбекистан) – 5:0;

до 50 кг
Рината Безель (Россия) – Гулсевар Ганиева (Узбекистан) – 0:5;

до 52 кг
Анна Аэдма (Россия) – Мухлиса Хушвактова (Узбекистан) – 5:0;

до 54 кг
Дарья Пантелеева (Россия) – Азиза Якубова (Узбекистан) – 0:5;

до 57 кг
Людмила Воронцова (Россия) – Хуморабони Мамаджанова (Узбекистан) – 5:0;

до 63 кг
Нуне Асатрян (Россия) – Одинахон Исмоилова (Узбекистан) – 5:0;

до 70 кг
Альбина Молдажанова (Россия) – Ойша Тоирова (Узбекистан) – остановка за явным преимуществом (второй раунд);

до 75 кг
Анастасия Шамонова (Россия) – Азиза Зокирова (Узбекистан) – 5:0;

до 81 кг
Салтанат Меденова (Россия) – Сохиба Рузметова (Узбекистан) – 5:0;

свыше 81 кг
Мария Кучманова (Россия) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) – 5:0.

Также в соревнованиях приняла участие сборная Беларуси, занявшая последнее место.

Положение сборных по итогам матчевой встречи:

1. Россия — две победы;

2. Узбекистан — одна победа и одно поражение;

3. Беларусь — два поражения.

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