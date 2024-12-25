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Илия Топурия назвал соперника своей мечты

Илия Топурия назвал соперника своей мечты
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия рассказал, что мечтает провести бой против непобеждённого экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«С кем я мечтаю подраться? Я бы очень хотел провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. У него безупречный послужной список 29-0, и это меня сильно привлекает. У него большая история, и я уважаю его как чемпиона. Смог бы я победить его? 100%», — приводит слова Топурии MMA Junkie.

Напомним, Нурмагомедов завершил свою бойцовскую карьеру в конце 2020 года. В октябре 2020 года состоялся последний бой в карьере Хабиба, где он победил удушающим приёмом во втором раунде Джастина Гэтжи.

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