Отец и тренер Ламонта Роуча отреагировал на возможную отмену боя с Джервонтой Дэвисом

Отец и тренер действующего обладателя титула WBA во втором полулёгком весе Ламонта Роуча-младшего, Ламонт Роуч-старший дал комментарий по поводу слухов о том, что бой его сына против чемпиона WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса, намеченный на 1 марта в Нью-Йорке (США), может быть отменён.

«С нашей стороны ничего не изменилось. Я вообще ничего не слышал об этом, и мы продолжаем работать по графику, готовясь к бою 1 марта против Джервонты», — приводит слова Роуча-старшего Boxing Scene.

Напомним, ранее Джервонта на своей странице в социальных сетях оставил сообщение следующего характера: «Бой, чёрт возьми, отменяется!», намекнув, что их бой с Роучем может быть отменён.