Эдди Альварес: UFC никогда не позволит Конору Макгрегору стать свободным агентом

Бывший чемпион UFC американец Эдди Альварес считает, что руководство UFC никогда не позволит звёздному экс-чемпиону данной организации в двух дивизионах Конору Макгрегору покинуть промоушен.

«Думаю, что у него осталось ещё два боя по контракту с UFC, и руководство не позволит ему уйти раньше времени. Я просто знаю, как это сложно – уйти, особенно когда ты так ценен для компании. UFC никогда не позволит Конору Макгрегору стать свободным агентом.

Я не был таким ценным, как Конор, но, когда я собирался уйти, я ощутил, как трудно расторгнуть эти контракты. Они не делают это легко», — приводит слова Альвареса ММА Fighting.