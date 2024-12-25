Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну вызвал Тайсона Фьюри на реванш

Фрэнсис Нганну вызвал Тайсона Фьюри на реванш
Комментарии

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну, который следил за реваншем экс-чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри против действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом весе Александра Усика, бросил вызов в сторону Фьюри, проигравшего Усику единогласным решением судей.

«Сейчас я хочу чтобы все увидели бой Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Это всё, что имеет для меня значение в боксе на сегодня», — приводит слова Нганну о самом себе ММАinsight.

Напомним, первый бой между Фьюри и Нганну состоялся в октябре 2023 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Фьюри, побывав в нокдауне по ходу поединка.

Материалы по теме
Миллион с пятой попытки! Гольцов стал чемпионом и потребовал бой с Нганну
Миллион с пятой попытки! Гольцов стал чемпионом и потребовал бой с Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android