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Ветеран Bellator призвал UFC подписать с ним контракт

Ветеран Bellator призвал UFC подписать с ним контракт
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29-летний канадский легковес Bellator Лэнс Гибсон-младший призвал UFC подписать с ним контракт, чтобы он мог дебютировать под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств уже на турнире UFC Fight Night 252, который пройдёт 22 февраля в Сиэтле (США).

«Какое время может быть лучше, чем сейчас? Давайте сделаем это вместе. Ставьте лайки, делитесь и комментируйте, отмечая UFC, Дану Уайта и Шона Шелби, и дайте им знать, кого вы хотите видеть на UFC Fight Night в Сиэтле 22 февраля 2025 года», — написал Лэнс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гибсон-младший в Bellator успел провести шесть боёв и в пяти из них одержал победы (при всего одном поражении).

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