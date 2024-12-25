Ветеран Bellator призвал UFC подписать с ним контракт

29-летний канадский легковес Bellator Лэнс Гибсон-младший призвал UFC подписать с ним контракт, чтобы он мог дебютировать под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств уже на турнире UFC Fight Night 252, который пройдёт 22 февраля в Сиэтле (США).

«Какое время может быть лучше, чем сейчас? Давайте сделаем это вместе. Ставьте лайки, делитесь и комментируйте, отмечая UFC, Дану Уайта и Шона Шелби, и дайте им знать, кого вы хотите видеть на UFC Fight Night в Сиэтле 22 февраля 2025 года», — написал Лэнс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гибсон-младший в Bellator успел провести шесть боёв и в пяти из них одержал победы (при всего одном поражении).