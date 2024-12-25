Фабрисиу Вердум не планирует завершать карьеру в свои 47 лет

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум не планирует завершать бойцовскую карьеру, несмотря на свой 47-летний возраст.

«Как же хорошо на свете жить, и кто вообще сказал, что я завершил карьеру? В апреле я проведу очередной бой! И да, в свои 47 лет я всё ещё чувствую себя пацаном!» – написал Вердум на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что Вердум накануне подписал контракт с промоушеном GFL и как минимум в 2025 году будет выступать под эгидой данной организации. Всего же рекорд Вердума в ММА состоит из 36 боёв, и в 24 из них одержал победы (18 досрочно) при 10 поражениях и одной ничьей (а также один бой зафиксирован как несостоявшийся).