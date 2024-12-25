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Фрэнк Уоррен высказался по поводу возможного завершения карьеры Тайсона Фьюри

Фрэнк Уоррен высказался по поводу возможного завершения карьеры Тайсона Фьюри
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу возможного завершения карьеры экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, который 21 декабря в Саудовской Аравии во второй раз подряд проиграл действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александру Усику.

«Если ты хочешь уйти на пенсию, так сделай это. Он уже далал это однажды, но потом вернулся. Он не мог вынести это время без бокса. Теперь, если он пример окончательное решение о заверении карьеры, я его поддержу», — приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, что первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда Усик победил раздельным решением судей, а в реванше Усик победил уже единогласным судейским решением.

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