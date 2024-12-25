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Малик Скотт рассказал о планах Деонтея Уайлдера на 2025 год

Малик Скотт рассказал о планах Деонтея Уайлдера на 2025 год
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Тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, Малик Скотт рассказал о планах своего подопечного бойца на 2025 год.

«Если Деонтей захочет продолжать, а я знаю, что он захочет, потому что бои у него в сердце, то 2025 год будет большим для него.

У него куча вариантов. Пусть вы и не видели его после поражения от Чжана Чжилэя, но у Деонтея все равно куча вариантов, потому что он звезда бокса», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, что последний бой Уайлдера состоялся в июне 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде от китайца Чжана Чжилэя.

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