Тимоти Брэдли: Александра Усика нельзя называть величайшим

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе американец Тимоти Брэдли считает, что действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика нельзя называть величайшим, несмотря на его чистый послужной список и победы над такими боксёрами, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

«Усика нельзя называть величайшим боксёром всех времён. Вам всем нужно остановиться с этим. Он провёл буквально семь боёв. Дайте шанс другим парням в тяжёлом весе. Я понимаю, что у него есть титулы. Он вычистил дивизион в первом тяжёлом весе. Я понимаю это. Теперь он перешёл в супертяжёлый. Я бы не сказал, что он вычистил его тоже, он просто победил двух лучших парней в дивизионе, вот и всё», — приводит слова Брэдли Boxingnews24.

Напомним, последний бой Усика состоялся 21 декабря в Саудовской Аравии, где он победил единогласным решением судей Фьюри.