Бывший чемпион мира назвал нелепым выступление Тайсона Фьюри в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в полулёгком весе, а ныне аналитик Карл Фрэмптон высказался по поводу результата реванша между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком, где победу единогласным решением судей одержал Усик.

«Что касается конкретно этого боя и выступления Фьюри, то оно было нелепым, потому что я ждал более агрессивного бокса от него Я был разочарован тем, как выглядел Фьюри. Разочарован его размерами, его весом, он реально выглядел нелепо. Слишком тяжёлый, из-за чего преждевременно выдохся. Это ведь не шутка — тащить на себе столько веса. Думаю, в этом была его главная проблема. Реально так считаю», — приводит слова Фрэмптона TalkSport.