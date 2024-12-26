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Бывший чемпион мира назвал нелепым выступление Тайсона Фьюри в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира назвал нелепым выступление Тайсона Фьюри в реванше с Усиком
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Бывший чемпион мира в полулёгком весе, а ныне аналитик Карл Фрэмптон высказался по поводу результата реванша между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком, где победу единогласным решением судей одержал Усик.

«Что касается конкретно этого боя и выступления Фьюри, то оно было нелепым, потому что я ждал более агрессивного бокса от него Я был разочарован тем, как выглядел Фьюри. Разочарован его размерами, его весом, он реально выглядел нелепо. Слишком тяжёлый, из-за чего преждевременно выдохся. Это ведь не шутка — тащить на себе столько веса. Думаю, в этом была его главная проблема. Реально так считаю», — приводит слова Фрэмптона TalkSport.

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