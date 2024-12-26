Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты подонок!» Крис Кёртис обратился к Роману Копылову

«Ты подонок!» Крис Кёртис обратился к Роману Копылову
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в среднем весе (до 84 кг), Крис Кёртис заявил, что российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов отправил на тренировочную базу двух своих шпионов, которые хотели вступить в его команду.

«Пару недель назад появились двое русских, которые хотели стать частью команды. Через две недели они исчезли, как только Копылов приехал в город, и теперь тренируются вместе. Копылов, ты подонок!» — написал Кёртис на своей странице в соцсетях.

Напомним, бой Кёртиса и Копылова пройдёт 12 января в Лас-Вегасе в рамках UFC Fight Night 249.

Материалы по теме
Бо Никал: Роман Копылов, Шара Буллет и другие парни вне топ-10 представляют собой угрозу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android