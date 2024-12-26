«Ты подонок!» Крис Кёртис обратился к Роману Копылову

Американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в среднем весе (до 84 кг), Крис Кёртис заявил, что российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов отправил на тренировочную базу двух своих шпионов, которые хотели вступить в его команду.

«Пару недель назад появились двое русских, которые хотели стать частью команды. Через две недели они исчезли, как только Копылов приехал в город, и теперь тренируются вместе. Копылов, ты подонок!» — написал Кёртис на своей странице в соцсетях.

Напомним, бой Кёртиса и Копылова пройдёт 12 января в Лас-Вегасе в рамках UFC Fight Night 249.