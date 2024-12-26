Джон Джонс: я зарабатываю очень хорошие деньги, делая очень глупые вещи

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс раскрыл источники своих доходов вне октагона.

«Дана Уайт, мой босс, сказал мне давным-давно: «Джон, деньги никогда не будут твоей проблемой». Он сказал: «Никогда не беспокойся о деньгах, они никогда не будут твоей проблемой. Они всегда будут приходить к тебе, до конца твоей жизни».

Кажется, чем меньше я думаю о деньгах, тем больше они идут ко мне. В последнее время они просто сваливаются мне в руки, и я благодарен за это. Я зарабатываю очень хорошие деньги, делая очень, очень глупые вещи. Появиться на вечеринке на полчаса за $ 100 тыс. Подписать несколько вещей за $ 100 тыс. Сейчас я почти не выхожу из дома меньше чем за $ 100 тыс., они [деньги] просто сыплются слева и справа. Я благодарен за это», — сказал Джон в интервью на YouTube-канале Алекса Гонсалеса.

В своём последнем бою на UFC 309 в ноябре Джонс нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.