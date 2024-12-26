Тони Симс назвал причину поражения Джошуа от Дюбуа в бою за чемпионский титул IBF

Британский тренер Тони Симс объяснил неожиданное сентябрьское поражение экс-чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) от Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) сменой поколений в этом дивизионе.

«У Энтони была прекрасная карьера. Но всё стареет. Все стареют. Всегда так было. Приходит молодое поколение и вытесняет ветеранов. Именно это и произошло с Дюбуа и Джошуа. Когда-то придёт время и кто-то точно так же вытеснит Дюбуа. Именно так бокс и меняется. Эти процессы и есть часть истории. Верю, что именно это и произошло. Смена поколений», — сказал Симс в эфире Seconds Out.

Ранее известный портал BoxingScene включил Джошуа в топ-10 лучших супертяжеловесов XXI века, поставив британца на шестое место.