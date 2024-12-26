Александр Усик раскрыл стоимость своих часов

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, где и за какую цену приобрёл свои часы.

«Я ношу поддельный Rolex. Купил его в Турции за 100 долларов», — приводит слова Усика Fight Digitale в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO, нанеся Фьюри второе поражение подряд. После этой победы украинца многие эксперты и боксёры заявили, что он должен завершить карьеру.

Примечательно, что после победы Усика в реванше над Фьюри обладатель титула IBF в тяжёлом весе Даниэль Дюбуа вышел на ринг и бросил вызов украинцу.