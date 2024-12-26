Американский тренер дал прогноз на бой Бенавидеса и Морреля 1 февраля

Американский тренер Грег Хэкетт поделился ожиданиями от боя между действующим обладателем временного титула чемпиона мира в полутяжёлом и втором среднем весе по версии WBC мексиканцем с американским гражданством Дэвидом Бенавидесом (29-0, 24 КО) и обладателем обычного титула WBA полутяжеловесом кубинцем Давидом Моррелем (11-0, 9 КО). Этот поединок состоится 1 февраля в Лас-Вегасе (США).

«Он [Моррель] пытался ударить его поясом (на медиатренировке. — Прим. «Чемпионата»). Это было безумие. Они знают, что являются угрозой друг для друга, и это многое определяет. Им обоим есть что доказывать, потому что они в новой весовой категории. Кому-то нравится Моррель, а кому-то — Бенавидес. Всем понятно, что это будет бой высокой интенсивности.

Ждите настоящей перестрелки. Ждите, что Моррель попробует все свои трюки, и ждите, что Бенавидес будет копать глубоко, сближаться и действительно пытаться разорвать его. Я думаю, что для Морреля всё это ещё слишком рано. Я ставлю на Бенавидеса. Я думаю, что он более опытный, более изощрённый и более проверенный боец», — сказал Хэкетт в интервью YSM Sports Media.