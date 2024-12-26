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Тони Симс предположил, кто станет будущим преемником Даниэля Дюбуа

Тони Симс предположил, кто станет будущим преемником Даниэля Дюбуа
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Британский тренер Тони Симс выразил благодарность экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) за его невероятную карьеру в профессиональном боксе.

«За то, чего он добился. За то, что он заполнял фанатами огромные стадионы. За то, что вернул британский бокс на передовые позиции. Реально великая карьера. Но это ещё и короткая карьера. В боксе всегда так. Одно мгновение — и твоё время прошло. Кажется, что только вчера ты был самым молодым в зале. А теперь ты здесь самый возрастной боец. Время летит очень быстро. Точно так же будет и с Дюбуа. Кто знает, а вдруг именно Итаума займёт его место?» — сказал Симс в эфире Seconds Out.

Мозес Итаума — 19-летний британский супертяжеловес. Свой последний бой он проводил в соглавном событии боксёрского карда 21 декабря в Саудовской Аравии. Итаума одержал яркую победу техническим нокаутом уже в первом раунде боя над Демси Маккином.

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