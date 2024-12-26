Алекс Перейра показал, как тренирует сына по джиу-джитсу на рождественских праздниках

В Сети распространилось видео, на котором действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра показал, как проводит рождественские праздники в кругу семьи.

На видеоролике боец тренирует одного из своих сыновей по джиу-джитсу. Оба облачены в рождественские свитера из фирменного мерча Алекса.

Напомним, ранее 37-летний Перейра заявил, что хотел бы, чтобы его следующим соперником стал россиянин Магомед Анкалаев, однако позже сообщил, что этого не случится. В последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде.