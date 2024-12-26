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Биспинг рассказал, какие бои ожидает от Чимаева в 2025 году

Биспинг рассказал, какие бои ожидает от Чимаева в 2025 году
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Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг назвал возможных соперников непобеждённого бойца среднего дивизиона UFC Хамзата Чимаева в 2025 году.

«Он подерётся трижды, в том числе против Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси, – это то, что мы хотим видеть от Чимаева в следующем году. Конечно, то, что он сделал в текущем году, финишировав Роберта Уиттакера, и то, как он это сделал, сломав ему зубы без малейшего сопротивления, впечатляет. Но недостаточно сильный график выступлений Чимаева является тем, что его сдерживает», — сказал Биспинг в своём подкасте.

Напомним, бой в среднем весе с Уиттакером, прошедший в октябре 2024 года, стал последним для Хамзата в этом году.

Всего на счету 30-летнего Чимаева на данный момент 14 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (в 12 досрочно).

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