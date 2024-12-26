«Настало время с ним драться». Прохазка назвал основную слабость Джамала Хилла

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка высказался о бывшем чемпионе промоушена в данной весовой категории американце Джамале Хилле, с которым сразится на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) 18 января.

«Он много чего наболтал обо мне и моём стиле, и сейчас настало время драться. Я готов показать, на что я способен, и иду за победой.

Мне всё равно, что обо мне говорят, – это просто показывает, что у них в головах, и Джамал не исключение. Все эти разговоры и трэш-ток нужны только для того, чтобы создать видимость уверенности там, где её нет.

Для меня настоящая мужская сила заключается не в том, чтобы рассказывать о своих сильных сторонах и о слабых сторонах противника. Я, наоборот, считаю это проявлением слабости. Я выйду в октагон и покажу всему миру, что я лучший, вот и всё. Пусть мои действия говорят сами за себя», — сказал Прохазка в интервью MMA Fighting.

Напомним, Прохазка свой последний бой проводил в июне 2024 года, где потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде от ныне действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры.

Что касается Хилла, то он предыдущий поединок провёл в апреле 2024 года и также был нокаутирован в первом раунде всё тем же Перейрой.