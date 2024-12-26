Дэвид Бенавидес: Моррель ответит за каждое своё слово

Напряжение между непобеждённым обладателем временного титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвидом Бенавидесом и обладателем обычного титула WBA в этом весе Дэвидом Моррелем разгорается всё больше, и Бенавидес пообещал наказать Морреля за всё сказанное им на предматчевой пресс-конференции.

«Он наговорил уже слишком много грязи. Я ощущал страх в его глазах с тех пор, как у нас была первая пресс-конференция. Это то, что люди со стороны не видят. Но я уже давно в этом деле, и чувствую это на расстоянии.

Анализирую его поведение и вижу, что он боится меня. И я знаю, что он нервничает, потому что его момент истины — всё ближе и ближе. Но мне без разницы — он может бояться столько, сколько захочет, но ответит за каждое своё слово. Я на 100% сосредоточен и собираюсь идти туда, чтобы наказать этого ублюдка», — приводит слова Бенавидеса Boxing Scene.

Напомним, бой между Бенавидесом и Моррелем состоится 1 февраля в Лас-Вегасе (США).